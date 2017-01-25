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HDP'li vekil hakkında zorla getirilme kararı

HDP'li vekil hakkında zorla getirilme kararı.16218
  • Giriş : 25.01.2017 / 14:22:00

HDP'li vekil Taşçıer hakkında zorla getirilme kararı verildi.

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Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören yasa ile milletvekillerinin dosyalarının incelemeleri sürüyor. Bu kapsamda HDP'li Milletvekili İmam Taşçıer hakkında zorla getirilme kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Taşçıer'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderildi. Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Taşçıer hakkında, "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

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