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HDP'li vekil havalimanında gözaltına alındı

HDP'li vekil havalimanında gözaltına alındı.16218
  • Giriş : 17.02.2017 / 16:21:00
  • Güncelleme : 17.02.2017 / 17:23:52

HDP'li milletvekili Ferhat Encü havalimanında gözaltına alındı.

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Terör soruşturması kapsamında HDP'li milletvekili Ferhat Encü Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı. Encü 4 Kasım'da tutuklanmış, 15 Şubat'ta ise mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Alınan bilgiye göre, HDP Şırnak Milletvekili Encü, Şırnak Cumhuriyet  Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şerafettin Elçi  Havalimanında gözaltına alındı.  Encü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında  yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edilmiş, Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz  yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu. Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün 15 Şubat'ta  tahliyesine karar vermişti.

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