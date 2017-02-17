HDP'li vekil havalimanında gözaltına alındı
Terör soruşturması kapsamında HDP'li milletvekili Ferhat Encü Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı. Encü 4 Kasım'da tutuklanmış, 15 Şubat'ta ise mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Alınan bilgiye göre, HDP Şırnak Milletvekili Encü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı. Encü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu. Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün 15 Şubat'ta tahliyesine karar vermişti.
DİĞER HABERLER
Gırgır'ın ünlü çizerinden o karikatüre tepki
Kapatılan Gırgır dergisinin ünlü karikatüristi de o karikatüre tepki gösterdi.
İstanbul'daki DEAŞ iddianamesi kabul edildi
Başhekim ve eşi gözaltında
Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.
İstanbul Kasımpaşa'da can pazarı
İstanbul Kasımpaşa'da tersanede çalışan işçinin başına gelen kaza üzdü.
Saldırı için kullanılacak 2 araç yakalandı!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bombalı eylemde kullanılacak olan 2 araç ele geç
Kaçak zümrütü polise satmaya çalıştılar
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçak zümrüt' operasyonu gerçekleş