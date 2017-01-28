HDP'li vekil Hüda Kaya gözaltında
HDP'ye yönelik gözaltılar devam ediyor. Son olarak HDP İstanbul Miletvekili Hüda Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Kaya, Afyonkarahisar Devlet Hastanesind sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaya daha sonra Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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