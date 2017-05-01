HDP'li vekil İbrahim Ayhan gözaltına alındı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı olan ve yürütülen HDP Milletvekili İbrahim Ayhan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ayhan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak", Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesince de Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı olduğu 2009'da yönetimdeki "defter kaydında usulsüzlük" suçundan açılan davada yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.
NTV
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