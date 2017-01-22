HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası
'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın 4 yıla kadar hapis cezası istendi.Irmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe olarak hakaret içeren beyanlarda bulunmuştu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Irmak hakkında hazırlanan iddianame, 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Irmak’ın 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde Demokratik Toplum Kongresi’nin Diyarbakır’da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda, PKK’nın yayın organı olarak kabul edilen bir televizyon kanalına canlı bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kürtçe hakaret içeren beyanlarda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Irmak hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
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