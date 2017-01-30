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HDP'li vekil Yıldırım gözaltında

HDP'li vekil Yıldırım gözaltında.15132
  • Giriş : 30.01.2017 / 11:15:00

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, İdris Balüken'in duruşmasını izlerken gözaltına alındı

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Nadir Yıldırım, hakkında 'zorla getirme kararı' bulunmasından dolayı HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını izlediği sırada gözaltına alındı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu HDP Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını diğer milletvekilleri ile izlerken, duruşma salonuna gelen polisler tarafından dışarı davet edildi.

Duruşma salonundan çıkan HDP'li Yıldırım'a polisler 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği yakalama kararını tebliğ ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Milletvekili Yıldırım, ifade vermesi için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi.

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