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HDP'li vekilden polislere: Sizi parçalarım

HDP'li vekilden polislere: Sizi parçalarım.14857
  • Giriş : 22.02.2018 / 15:04:00

HDP'li vekil Sibel Yiğitalp'in polislere yönelik sözleri duyanları şoke etti.

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Terör soruşturması kapsamında yargılanan Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in yargılandığı davada dinlenen polis memurunun sözleri herkesi şaşırttı.

Polis memuru,"Sırt çantasında el yapımı patlayıcı bulunduğu iddiasıyla iki kişiyi yakaladık. Yiğitalp ve beraberindeki grup, sözlü ve fili olarak kişileri elimizden almaya çalıştı. Daha sonra Yiğitalp, 'Sizi parçalarım, hiçbir şey yapamazsınız' şeklinde tehditte bulundu" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in, terör  soruşturması kapsamında 5 ayrı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle  yargılandığı davada 18 polis memuru tanık olarak dinlendi.   Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan  Yiğitalp katılmazken salonda avukatları ile tanık olarak dinlenen polisler hazır  bulundu.

Duruşmada 8 Şubat 2016'da merkez Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto etmek için  izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen, aralarında Yiğitalp'in de bulunduğu  gruba ilişkin tutanakta imzası bulunan polislerin tanık olarak ifadesine  başvuruldu.

Bir polis memuru, ifadesinde "izinsiz gösteri için toplanan gruptaki 2  kişinin sırt çantasında el yapımı patlayıcı bulunduğu" ihbarı üzerine şüphelileri  takibe aldıklarını belirtti.Şüphelilerin bir binaya girdiklerini gördüklerini ve onları  yakaladıklarını anlatan polis memuru, şunları kaydetti: "Yaklaşık 400 kişilik grubun içinde sanık Yiğitalp'in de bulunduğu  yaklaşık 100'ü, şüphelileri aldığımız bölgeye geldiler. Dağılmaları yönünde ikaz  edilmesine rağmen Yiğitalp'in de aralarında bulunduğu grup oturma eylemi  başlattı. Daha sonra ise Yiğitalp ile müzakere gerçekleştirildi."

Başka bir polis memuru da ifadesinde gerekli güvenlik önlemi  alındıktan sonra yakaladıkları şüphelileri binadan çıkarırken grup tarafından  engellendiklerini dile getirdi. Polis memuru, "Sırt çantasında el yapımı patlayıcı bulunduğu  iddiasıyla iki kişiyi yakaladık. Yiğitalp ve beraberindeki grup, sözlü ve fili  olarak kişileri elimizden almaya çalıştı. Daha sonra Yiğitalp, 'Sizi parçalarım,  hiçbir şey yapamazsınız.' şeklinde tehditte bulundu." diye konuştu. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme, sanık ile müzakere yapan emniyet  amiri ve müdürünün de dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Yiğitalp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak",  "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere  silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara  uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28  yıla kadar hapis cezası isteniyor.

TRT

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