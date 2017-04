HDP'li vekilden şok PKK çıkışı!

16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumuna ilişkin konuşan HDP'li Milletvekili Altan Tan, terör örgütü PKK'nın 2 yıl boyunca yanlış siyaseti onaylamadığını, PKK'nın yanlış yaptını yüksek sesle söyleyecek birinin olmadığını belirtti.Altan Tan,"AK Parti'den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK'nın iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Cevabı birilerine çok zor geliyor. 'PKK yanlış yaptı, hendek, iç savaş, çatışma, şiddet, terör, yanlıştı' diyemiyor yüksek sesle" dedi.Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 Televizyonuna referandum sonuçlarını değerlendiren HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 7 Haziran seçimleriyle beraber AK Parti’den HDP’ye gelen 2 puan muhafazakâr oyun 1,5 puanına yakının hendek siyasetinden ötürü tekrar AK Parti’ye gittiğini söyledi.Doğru analiz yapılmaması halinde HDP’nin daha da kan kaybedeceğini belirten Tan, “AK Parti’den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK’nin iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Ancak hayır diyen muhafazakar seçmen AK Parti’ye de teslim olmamıştır" dedi.Türkiye genelinde AK Parti oylarında ciddi bir düşüş olduğunu, oylarında yüzde 10 gittiğini, ama Kürt illerinde bunun tersinin olduğunu söyleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"AK Parti oylarından görece bir artış var. Hayır oyları yine çok güçlü. Mesela Diyarbakır’da 'Hayır' oyları yüzde 67.6’dır. Bu, çok yüksek bir rakamdır. Ama bir önceki seçime göre düşüş var. Diyarbakır’da AK Parti’de de bir önceki seçime göre görece bir artış var. Önce şu tabloyu ortaya koymak lazım; yani bu bölgede zaten AK Parti’nin, Refah Partisi’nin eskiden beri Kürtler içerisinde ciddi bir tabanı vardı. Dindar, muhafazakar Kürtler, Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'ne, AK Parti’ye oy veriyordu. Türkiye genelinde şu an bütün alan analistleri diyor ki; 2 milyonun üzerinde dindar- muhafazakâr Ak Partili Kürt seçmen, oyunu HDP’ye verdi. Bir geçiş oldu, 1 Kasım'da bunların 1 milyonu geri döndü. Şu anda da bir kısmı tekrar geri dönüyor. Yani bölgede 400 bin olmak üzere HDP'nin Türkiye genelinde toplamda 700 bin gibi bir oy kaybı var.AK Parti’den gelen ve şu an tekrar geri dönmekte olan Kürt seçmenler, hendek siyasetine karşı çıkmıştır. PKK’nın iki yıl boyunca devam eden yanlış siyasetini onaylamamıştır. Bunun esas sebebi budur. ‘Hayır’ oyu verenler de hendek doğrudur demedi, yani bundan da o netice çıkmıyor. Şu an toplumda bir anket yapın kitlenin içine girin, Kürt halkının ezici çoğunluğu bu siyaseti yanlış görmüştür. Ama Tayyip Erdoğan'a da gidip teslim olmamıştır."Referandumda ciddi bir 'Hayır' çıktığını, bunun da çok değerli bir oy olduğunu söyleyen HDP'li Tan, "AK Parti’den gelen ve tekrar geri gitmekte olan bir kitle vardır. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Bunun sebebi de bellidir. Halk iç savaş istemiyor, hendek siyaseti istemiyor, demokratik kanallara destek verilmesini istiyor" dedi.AK Partinin Ordu 'da, Trabzon ’da, Samsun 'da, İstanbul 'da, Ankara 'da kendi seçmeninden oy kaybettiğini; Doğu'da, Güneydoğu'da niye kaybetmediği sorusunun da cevaplanması gerektiğini söyleyen Tan, "Cevabı birilerine çok zor geliyor. ‘PKK yanlış yaptı, hendek, iç savaş, çatışma, şiddet, terör, yanlıştı’ diyemiyor yüksek sesle" dedi.HÜRRİYET