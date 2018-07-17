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HDP'li vekiller hakkında soruşturma

HDP'li vekiller hakkında soruşturma.16218
  • Giriş : 17.07.2018 / 10:14:00

HDP'li vekiller hakkında soruşturma terörist cenazesi ile ilgili soruşturma açıldı.

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Sepet Beşik

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu ve Remziye Tosun hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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