HDP'li vekiller hakkında soruşturma
Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu ve Remziye Tosun hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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