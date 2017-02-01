HDP'li Yüksekdağ görüntülü ifade verdi
Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Şanlıurfa'da yargılandığı davanın duruşmasında Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile ifade verdi.
terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin 19 Temmuz 2012'de Kobani'deki kontrolü ele geçirmesinin 3'üncü yıldönümü nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde düzenlenen kutlamalara katıldı. Yüksekdağ, burada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yaptığı konuşmada, "Biz sırtımızı Rojava'ya, Kobani'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ'ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime dayadığımızı çok net söylüyoruz ve bundan sonrada sırtımızı buraya dayamaya devam edeceğiz" dedi.
Bu konuşma üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüksekdağ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Yüksekdağ hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün yapılan HDP Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul'un da takip ettiği duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak ifade veren Yüksekdağ, kendisiyle birlikte dönemin Başbakanı Davutoğlu, müsteşarlar ve Cumhurbaşkanının da yargılanması gerektiğini söyledi.
Söylediği sözleri savunduğunu ve doğruluğunu düşündüğünü kaydeden Yüksekdağ, o dönem hükümetin YPG ve PYD ile pazarlık ve anlaşmalar yaptığını öne sürerek, şöyle dedi:
"Süleyman Şah Türbesi saldırı tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bizde HDP olarak devreye girdik. PYD ve YPG Süleyman Şah Türbesi'nin alınıp Eşme'ye getirilmesinde rol oynadı. Bizler o dönemde buna 'Eşme ruhu' dedik. Aradan ne kadar zaman geçti. O dönemde PYD'ye 'terör' demiyorlardı. O zamana kadar YPG'ye 'terörist' demiyorlardı. PYD ve hükümet arasında pazarlıklar yapıldı. ‘Terör örgütü' dedikleri siyasi gücün başkanı Salih Müslim İstanbul'da ağırlandı. Bu durumda benim yaptığım konuşma ne ki? 'Terör örgütü' lideri ile görüşüldü. İstanbul'da ona protokol uygulandı. 19-20 Temmuz'da ben o konuşmayı yaptığımda ne olmuştu? 7 Haziran'da HDP seçimlerde başarı elde etmişti. Bundan dolayı bizi teröRize etmek istediler. Benin hakkımda bu iddianameyi hazırlayan savcı bu suçun yüz mislini konuşan kişilere de hazırlayacak mı? Eğer bu suçtan yargılanıyorsam dönemin Başbakanı Davutoğlu, müsteşarlar ve Cumhurbaşkanı ile birlikte yargılanmam lazım. Burada iktidarın tutarsızlığı vardır. Burada alınacak en doğru karar beraattır."
Duruşmada söz alan Yüksekdağ'ın avukatları YPG ve PYD'nin hangi tarihten itibaren terör örgütü olarak kabul edildiğini öğrenmek istediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti avukatların talebini reddederek duruşmayı erteledi.
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