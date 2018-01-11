HDP'li Zeydan'a hapis cezası!
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
DİĞER HABERLER
İşte Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı
Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş Belediye Başkanlığı o ismi belirledi.
AK Parti'den flaş ittifak açıklaması
AK Parti hükümetinden Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak ile ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu: Çözüm için süre doldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan süreci değerlendirdi.
Bahçeli ile Erdoğan ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi.
Hükümetten o haberler için karar
AK Parti hükümeti, şiddet içeren haberler konusunda harekete geçti.
Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gidiyor.