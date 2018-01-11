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HDP'li Zeydan'a hapis cezası!

HDP'li Zeydan'a hapis cezası!.16962
  • Giriş : 11.01.2018 / 16:36:00

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a verilen ceza belli oldu.

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HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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