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HDP lideri Demirtaş'ın odasında arama yapıldı

HDP lideri Demirtaş'ın odasında arama yapıldı.16189
  • Giriş : 30.09.2017 / 14:06:00

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın odasında arama yapıldı.

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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki odasında arama yapıldı. Aramanın nedeni olarak Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweetler neden gösterildi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara'da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı. Cezaevi personelini de zan altında bırakan bu trajikomik hükümet aklını çok da yadırgamıyorum artık. Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi. Twitter'ın kuşundan bile korkuyorsanız, darı ekmeyin o zaman."

HÜRRİYET

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