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HDP'liler CHP mitingine gitti

HDP'liler CHP mitingine gitti.16664
  • Giriş : 09.06.2018 / 12:22:00

Halkların Demokratik Partisi seçmenleri, CHP mitingine gitti.

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24 Haziran'daki seçimlere kısa bir süre kala partilerde hareketlilik artıyor. Halkların Demokratik Partili seçmenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gitti. 

 

Seçim çalışmalarında HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını her defasında vurgulayan İnce'ye HDP seçmeninden de destek geliyor.

''KİMLER KİMLERLE BERABER''

CHP mitingine giden HDP'lilerin görüntülenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşmiş, ''Kimler kimlerle beraber'' cümlesi sosyal medyada birçok kez bu fotoğrafın altına yazıldı

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