HDP Milletvekili danışmanlarına hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi Milletvekili danışmanları hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay ila 5 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.
Buna göre, milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay Çelik, değişik tarihlerde Facebook'ta bulunduğu paylaşımları nedeniyle "zincirleme olarak silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, Twitter'daki paylaşımı nedeniyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in danışmanı Hasan Kılıç, Facebook ve Twitter'daki paylaşımları nedeniyle "zincirleme olarak silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iki defa 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in danışmanı Muhammed Kaya, Facebook ve Twitter'daki paylaşımları nedeniyle aynı suçu üç kez işlediği gerekçesiyle üç defa 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. HDP Genel Merkezinde çalışan Zülküf Kurt'a, Twitter'dan "silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın danışmanı Murat Gökdağ'a ise Facebook'tan "zincirleme olarak silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Sanıklardan Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın danışmanı Metin Kumek ise evinde bulunan 100 tabanca mermisi nedeniyle 16 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklar, HDP'li milletvekilleri 2 Mayıs 2016'da TBMM Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederken Meclis koridorlarında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp, örgütün marşını söyleyerek, "terör örgütü propagandası yaptıklarına" ilişkin suçlamadan ise beraat etti.
TRT
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