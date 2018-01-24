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HDP Milletvekili danışmanlarına hapis cezası

HDP Milletvekili danışmanlarına hapis cezası.21609
  • Giriş : 24.01.2018 / 16:27:00

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili danışmanları hakkında karar verildi.

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Sepet Beşik

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili danışmanları hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay ila 5 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.

Buna göre, milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen  Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay Çelik, değişik tarihlerde Facebook'ta bulunduğu  paylaşımları nedeniyle "zincirleme olarak silahlı terör örgütü propagandası  yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, Twitter'daki paylaşımı nedeniyle "silahlı  terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere 3 yıl 4 ay 15  gün hapis cezasına çarptırıldı.  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in danışmanı Hasan Kılıç,  Facebook ve Twitter'daki paylaşımları nedeniyle "zincirleme olarak silahlı terör  örgütü propagandası yapmak" suçundan iki defa 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 3  yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in danışmanı Muhammed Kaya, Facebook  ve Twitter'daki paylaşımları nedeniyle aynı suçu üç kez işlediği gerekçesiyle üç  defa 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. HDP Genel Merkezinde çalışan Zülküf Kurt'a, Twitter'dan "silahlı terör  örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay, HDP Van Milletvekili Nadir  Yıldırım'ın danışmanı Murat Gökdağ'a ise Facebook'tan "zincirleme olarak silahlı  terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası  verildi.

Sanıklardan Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın danışmanı Metin Kumek  ise evinde bulunan 100 tabanca mermisi nedeniyle 16 bin lira adli para cezasına  çarptırıldı.  Sanıklar, HDP'li milletvekilleri 2 Mayıs 2016'da TBMM Anayasa  Komisyonu toplantısını terk ederken Meclis koridorlarında terörist başı Abdullah  Öcalan lehine slogan atıp, örgütün marşını söyleyerek, "terör örgütü propagandası  yaptıklarına" ilişkin suçlamadan ise beraat etti.

TRT

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