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HDP milletvekili Taşdemir'e hapis cezası

HDP milletvekili Taşdemir'e hapis cezası.16218
  • Giriş : 08.05.2018 / 13:31:00

HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e hapis cezası verildi.

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Halkların Demokratik Partisi milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in cezası belli oldu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen teröristin cenazesine katılan Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar HDP Ağrı  milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan  yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve  tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı  terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk  asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü  propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu  suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, diğer sanık Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan  soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir,  hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil  bulunmadığından beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü  propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya  indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar  verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan  dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek.

Heyet ayrıca diğer sanık Öztürk hakkında ise beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, HDP Ağrı milletvekilleri Berdan Öztürk ve  Dirayet Dilan Taşdemir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği  çatışmada öldürülen ve terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten sözde Özgür Kadın  Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'un Tekman ilçesindeki cenaze  törenine, Taşdemir ve Öztürk'ün de başka 4 ayrı teröristin cenazesine katıldığına  işaret ediliyordu.

Özkan'ın soruşturma dosyasının Muş milletvekili olması ve hakkında Muş  Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldığı  aktarılan iddianamede, sanıklar Taşdemir ile Öztürk'ün ülkenin bölünmez  bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle  girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya  özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla terörist cenazelerine katıldığı öne  sürülüyordu.

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin terör örgütü PKK'nın cebir,  şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ve bu yöntemleri  teşvik edebilecek nitelikte olduğu, sanıkların PKK/KCK mensubunun cenaze törenine  katılarak teröristin meşru bir amaç için öldüğü izlenimi verdiği ve bu eylemin  yaşanılan bölge itibarıyla açık ciddi ve yakın bir tehlike oluşturduğu  vurgulanıyordu.

Milletvekilleri Taşdemir ve Öztürk'ün "terör örgütünün propagandasını  yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları  istenen iddianamede, sanıkların seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmaları  da talep ediliyordu.

TRT

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