HDP Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan soruşturma kapsamında verilen 'zorla getirilme' kararı üzerine gözaltına alındı.
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HDP'li vekil hakkında tahliye kararı verildi
HDP'li vekil Leyla Birlik hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.
Başbakan AK Partili milletvekillerini topladı
Başbakan Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile toplantı yapıyor.
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert sözler
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AK Parti'ye tepki gösterdi.
Başbakan ABD'ye çıkıştı: Kepazeliği bitirin
Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'ya sert sözlerle yüklendi.
Bahçeli referandum için oyunu açıkladı
MHP lideri Bahçeli, referandumda vereceği oy hakkında bilgi verdi.