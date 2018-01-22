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HDP Muğla İl Başkanı gözaltına alındı!

HDP Muğla İl Başkanı gözaltına alındı!.18868
  • Giriş : 22.01.2018 / 17:57:00

HDP Muğla İl Başkanı terör propagandası suçundan gözaltına alındı.

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Halkların Demokratik Partisi Muğla İl Başkanı, terör propagandası suçundan gözaltına alındı. İl başkanının sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan aralarında Muğla HDP İl Başkanı’nın da bulunduğu üç kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, TEM Bürosu ekipleri il başkanı F.A. ile beraber diğer bir zanlıyı  gözaltına aldı. Zanlıların, Facebook hesaplarından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı aleyhine mesajlar paylaşarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, terör örgütünün propagandasını yapmaları gerekçe gösterildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3. Kişi aranıyor.

TRT

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