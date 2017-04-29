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HDP'nin çağrısını vatandaşlar dinlemedi!

HDP'nin çağrısını vatandaşlar dinlemedi!.26321
  • Giriş : 29.04.2017 / 17:32:00

Diyarbakır'daki HDP'nin protesto çağrısı kimse dinlemedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını protesto etmek için vatandaşları sokağa çağırdı. HDP'nin oyununa gelmeyen halk meydanlara gelmedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Sincar ve Karaçok'ta bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD vuruldu.

Operasyonlarda PKK/PYD'ye vurulan ağır darbeye birçok ülkeden tepki geldi. ABD, Rusya gibi terör destekçisi ülkelerin yanısıra HDP'den de tepki gecikmedi.

HDP HALKI SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİ
PKK'lı teröristlerin vurulduğu operasyonlarla ilgili HDP, Diyarbakır'da Kürtleri sokağa dökmek istedi ancak, protesto yürüyüşü çağrısına ancak bir avuç insan cevap verdi.

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