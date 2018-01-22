HDP'nin genel başkanı belli oluyor
Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağı açıklaması sonrası parti hareketlendi. HDP, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek kongre öncesi eş başkan adaylarını bugün belirleyecek.
HDP’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği bölge konferanslarının ardından parti genel merkezinde dün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Bugün de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hem kamuoyunda hem de parti içinde gündeme gelen isim tartışmalarına son vermek amacıyla eşbaşkan adaylarının belirlenmesi amaçlanıyor.
HDP içinde eş başkanlar için Türk-Kürt dengesi gözetilmesi yönünde bir gelenek bulunuyor. Bu kapsamda kadın eş başkanın Kürt siyasi hareketinden belirlenmesi durumunda erkek adayın bileşenlerden seçileceği, kadın adayın bileşenlerden belirlenmesi durumunda ise Demirtaş’ın yerine gelecek erkek adayın Kürt siyasi hareketinden olacağı bildiriliyor.
Kadın eş başkan olarak ismi geçenlerin başında mevcut eş genel başkan Serpil Kemalbay, Pervin Buldan, Hüda Kaya, Besime Konca ve Tülay Hatimoğulları’nın ismi geçiyor. Erkek eş başkan için de Osman Baydemir ve Ayhan Bilgen’in ismi konuşuluyor.
Toplantılarda bölge konferanslarında parti tabanından gelen eş başkan önerileri ele alındı. Edinilen bilgiye göre aday olmayacağını açıklamasına karşın parti tabanında Demirtaş’ın eş genel başkan olması yönündeki talep öne çıktı.
TRT
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