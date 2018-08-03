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HDP: Ortak bildiriye davet edilmedik

HDP: Ortak bildiriye davet edilmedik.16218
  • Giriş : 03.08.2018 / 09:24:00

Halklarn Demokratik Partisi'nden ortak bildiri hakkında açıklama geldi.

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Halklarn Demokratik Partisi, MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı imzaladıkları ortak bildiriye davet edilmemiş.

ABD’nin yaptırım kararına karşın Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından imzalanan ortak bildiri konusunda TBMM’nin üçüncü partisi olmasına karşın HDP’ye haber verilmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından geç saatlerde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’de grubu bulunan CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarıyla iletişime geçti. AK Parti tarafından hazırlanan ortak bildiri metnine diğer partilerin onay vermesinin ardından söz konusu bildiri dört partinin imzasıyla dün saat 03.16’da gazetecilere gönderildi. Söz konusu bildiride HDP’nin imzasının olmamasının nedeni HDP’ye bu konuda hiçbir teklif gitmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Ayhan Bilgen, bu konuda HDP’ye bir davet gelmediğini belirterek, “Bir metine ortak imza atma yönünde parti grubumuza yönelik bir girişim olmadı. Konunun esası kadar bu boyutu da önemli” diye konuştu. HDP’nin imza atıp atmaması bir yana bir partinin dış politika konusunda dışlanmasının sorgulanması gereken bir durum olduğunu kaydeden Bilgen, şunları dile getirdi:

“HDP’nin kriminalize edilmesinin siyasetten bazı partiler için kısmen bir fayda boyutu olabilir. Ama orta vadede hiçbir partiye yaramaz, siyaset kurumunu zayıflatır. Uzun dönemde de ülkeye zarar verir.”

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