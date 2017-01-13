HDP Pazarcık ilçe eş başkanları tutuklandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi eş başkanları Salman Ökmen ve Hatice Sonzamancı'nın tutuklandığı öğrenildi.
Daha önce de gözaltına alınan HDP'li başkanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2 başkan, Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı ile cezaevine gönderildi.
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