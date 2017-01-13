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HDP Pazarcık ilçe eş başkanları tutuklandı

HDP Pazarcık ilçe eş başkanları tutuklandı.21320
  • Giriş : 13.01.2017 / 17:55:00

HDP ilçe başkanları Salman Ökmen ile Hatice Sonzamancı tutuklandı.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi eş başkanları Salman Ökmen ve Hatice Sonzamancı'nın tutuklandığı öğrenildi.

Daha önce de gözaltına alınan HDP'li başkanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2 başkan, Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı ile cezaevine gönderildi.

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