HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı!
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Halkların Demokratik Partisi Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin'i gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Çetin'in ev ve ofisinde arama yapıldı.
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