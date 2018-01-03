HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için karar verildi. Mahkeme, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Birlik, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Cumhurbaşkanına hakaretten hapse mahkum edildi. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Birlik katılmadı.
Mahkeme heyeti, Leyla Birlik'in Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret" etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden Birlik'in cezasını ertelemedi.
TRT
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ile görüşecek.
İçişleri Bakanı: Ayağını kırın, suçu bana atın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini yineledi.
Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
HDP lideri Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.