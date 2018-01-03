Facebook Twitter Rss

HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası

HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası.16218
  • Giriş : 03.01.2018 / 14:52:00

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için karar verildi. Mahkeme, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan Birlik, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Cumhurbaşkanına  hakaretten hapse mahkum edildi. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Birlik  katılmadı.

Mahkeme heyeti, Leyla Birlik'in Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret" etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına  çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden Birlik'in cezasını ertelemedi.

TRT

İçişleri Bakanı: Ayağını kırın, suçu bana atın

Ünlü spiker canlı yayında ağladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!

Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ile görüşecek.

İçişleri Bakanı: Ayağını kırın, suçu bana atın

İçişleri Bakanı: Ayağını kırın, suçu bana atın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değindi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Erdoğan cenaze namazına katıldı!

Erdoğan cenaze namazına katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazına katıldı.

 

Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

HDP lideri Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya gidecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya