HDP Sözcüsü Bilgen'e 25 yıl hapis cezası
HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilgen hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu ceza istendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 64 sayfalık iddianamede, Bilgen hakkında, “Terör örgütü üyesi olmak”, “Suç işlemeye alenen tahrik” ve “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçlamalarıyla 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
DİĞER HABERLER
Başbakan: Türkiye ABD kadar güvenli!
Başbakan Binali Yıldırım, Turizm Forumunun açılışında terörle mücadeleye değindi.
Trump istihbarat örgütlerini suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, faturayı istihbarat örgütlerine kesti.
Erdoğan talimat verdi, Kalın açılış yaptı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın'a talimat verdi.
Bahçeli, Meral Akşener'e böyle yanıt verdi
Meral Akşener'in açıklamalarına MHP lideri Bahçeli'den yanıt geldi.
Devlet Bahçeli neden değişti?
Bu soruyu soranlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bizzat kendisi cevap verdi.