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HDP Sözcüsü Bilgen'e 25 yıl hapis cezası

HDP Sözcüsü Bilgen'e 25 yıl hapis cezası.16675
  • Giriş : 16.02.2017 / 12:26:00

HDP Sözcüsü Bilgen hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilgen hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu ceza istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 64 sayfalık iddianamede, Bilgen hakkında, “Terör örgütü üyesi olmak”, “Suç işlemeye alenen tahrik” ve “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçlamalarıyla 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

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