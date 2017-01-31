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HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı.16675
  • Giriş : 31.01.2017 / 15:26:00

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.

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Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ikinci kez gözaltına alınan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.

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