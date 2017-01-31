HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ikinci kez gözaltına alınan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.
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Referandum harcamaları 'kasadan'
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Ahmet Türk: Türkiye'nin sağlığı daha kötü
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevine giderek Ahmet Türk ile görüştü.
AK Parti'de 75 bin kişi hazır!
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