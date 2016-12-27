HDP'ye bir şok daha! Zorla getirilecek!
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında açılan bir davaya gelmediği gerekçesiyle 'zorla getirilme' kararı alındı.
Mardin'in Midyat ilçesindeki Sulh Ceza Hakimliği HDP'li Mehmet Ali Aslan için kararını verdi.
Batman'da hakkında, 'Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' gerekçesiyle açılan davada ifade vermeyen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın ifadesinin alınması için adresinin bulunduğu Mardin'in Midyat ilçesine yazı yazılarak talimat ile ifadesi istendi. Ancak, talimata rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan için Midyat Sulh Ceza Hakmiliği, 'Zorla getirme' kararı çıkarttı.
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