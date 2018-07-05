Helin Palandöken cinayetinde karar
İstanbul Pendik'te Helin Palandöken'i pompalı tüfekle öldüren Mustafa Yetgin'e 'Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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