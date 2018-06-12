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Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu

Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu.10785
  • Giriş : 12.06.2018 / 10:41:00

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu.

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Büyüyen Beşik

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de polis, silahlı saldırganı vurdu. Polisin sokakta etrafa açan adamı silahını bırakmaya ikna etmeye çalıştığı, durumun kötüleşmesi üzerine adamın vurulduğunu belirtti.

TRT

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