Hemzemin geçitte dehşet anları
Adapazarı'nda kelimenin tam anlamıyla dehşet dolu dakikalar yaşandı. Elektronik bariyerin kapanmasıyla raylarla bariyerin arasında kalan araba kılpayı kurtuldu.
Adapazarı’nda hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil, bariyerlerin kapanmasıyla rayların üzerinde kaldı. Sürücü geri manevra yaparak aracını bariyerlere yanaştırırken, trenin otomobile teğet geçmesi korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi 922. Sokak üzerinde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda, otomobil hemzemin geçitten geçmeye çalışırken bariyerler kapandı.
Sürücü, Adapazarı ile Arifiye ilçeleri arasında yolcu taşıyan tren üstüne doğru gelirken büyük bir soğukkanlılıkla geri manevra yaparak aracını bariyerlere doğru yanaştırdı.
Sürücü aracını rayların üstünden çekerken, tren hemen önünden geçti. Trenin geçmesiyle birlikte bariyerler açılırken, otomobil sürücüsü de yoluna devam etti.
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