Her cilt tipine uygun Dermoskin BB Krem dertlere deva oldu

BB krem olarak her cilt tipine uygun bir krem olan Dermoskin BB krem , makyaj bazı, nemlendirici ve güneş koruyucu olarak kullanılan etkili bir cilt bakım üründür. Beş farklı özelliği ile her cilt için gerekli olan bakım, onarım ve güneş koruyucu özelliği ile cildi nemlendirmeye, cilt tonunu eşitlemeye, UV ışınlarının neden olduğu hasarları onarmaya ve cildi UV ışınlarına karşı korumanın yanında elastikiyet kazandırmaya da yardımcı olmaktadır.Dermoskin BB krem beş farklı etkiye sahip formülü ile cilt bakımına yardımcı bir krem olarak tercih edilmektedir. Formülünde yer alan C vitamini ve E vitaminlerinin birlikte kullanılması cilt hasarlarını %50 oranında onarmakta, cilt lekelerine neden olan pigmentlerin oluşumunu baskılayarak cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olmaktadır. Solgun görünümlü ciltleri uygulandığı andan itibaren canlandıran Dermoskin BB krem, cilt kusurlarının görünümünü azaltarak cilde ışıltılı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırmaya yardımcıdır. Yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi ile Ev vitamini özelliği sayesinde cildin epitalizasyonu hızlanır ve onarıcı mekanizmalar uyarılır.Cildin genç ve diri kalması esnek yapısının bozulmamasına bağlıdır. Esnekliğini kaybeden cilt sarkar. A vitamini kolajen sentezi için önemli bir vitamin olarak Dermoskin BB kremde bulunmaktadır. Cilt elastikiyetini arttıran kremin düzenli kullanım sonucu epidermis tabakasını kalınlaştırdığı ve cilde esneklik kazandırdığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda UV ışınlarının nenden olduğu cilt hasarlarını onarmaya da yardımcı olan kremde cildin sıkılaşmasına ve bakterilerle savaşmasına yardımcı Hamamelis Virginiana da bulunmaktadır.Dermoskin BB kremde yer alan Panthenol ve Licorice Extract cildi nemlendiren, yatıştıran ve su tutma kapasitesini arttırarak kuruyan ciltleri yumuşatan bir özelliktir. Cildin uzun süre elastikiyetini korumasına yardımcı olan Dermoskin BB krem, Zinc Oxide içeriği ile de aynı zamanda etkili bir UV koruyucudur. BB krem nedir denildiğinde Dermoskin için hem nemlendirici, hem sıkılaştırıcı, hem güneş koruyucu hem de cilt tonunu eşitleyici bir krem denilmektedir. Çok yönlü bir bb krem olarak her gün temizlenmiş cilde uygulanmakta, etkili bir sonuç almak için 4-6 ay kullanılması halinde istenen sonuca ulaşılmaktadır.