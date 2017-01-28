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Her gördüğün sarı şeyi altın sanma!

Her gördüğün sarı şeyi altın sanma!.16676
  • Giriş : 28.01.2017 / 19:37:00

BBC editörü Laura Kuenssberg'in attığı Tweet alay konusu olurken Beştepe'den cevap gecikmedi.

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Laura Kuenssberg'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bol miktarda altın olduğunu belirten Tweet'inden sonra Saray'dan cevap geldi.

BBC editörü Laura Kuenssberg’in “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bol miktarda altın olduğu” şeklinde attığı tweet sosyal medyada alay konusu oldu. Külliye’den üst düzey üç isim Kuenssberg’e Twitter üzerinden yanıt vererek tweet'leri "düşük kaliteli gazetecilik" diye niteledi ve İngiliz muhabire “her gördüğü parlak sarı şeyi altın sanmaması” tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelen İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin siyaset editörü Laura Kuenssberg, ziyaret sırasında çektiği fotoğrafları ekleyerek iki tweet attı. İngiliz gazeteci, “Erdoğan’ın Sarayı’nda – bol miktarda altın var” ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bu ifadelere “@bbclaurak’tan Cumhurbaşkanlığı Küllyesi’nde ‘altın’ olduğuna dair bir dizi yalan… Bunların hiçbiri altın değil. Sadece düşük kaliteli gazeteciliğinizi yansıtıyor” anlamında bir İngilizce tweet atarak yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan tweet’inde “O halde her gördüğün parlak sarı şeyin altın olduğunu düşünüyorsun, vay be” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Mustafa Varank ise “Hey Laura, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı külliyesindeki muhafızlara bak, altından yapılmışlar” diye tweet attı.

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