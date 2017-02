Her öğrenciye bir fidan dikiliyor

Ülkemizin her ilinde “KYK Ormanları” Tesisine İlişkin Ağaçlandırma ve Eğitim İşbirliği Protokolü 10 Mayıs 2016 tarihinde imzalandı ve protokolün süresi 5 yıl olarak belirlendi. Bu çerçevede KYK’da kalan her öğrenci için fidan dikilecek ve 5 yıl süresince yurtlarda yeni kalmaya başlayan öğrenciler içinde bu fidanlar toprakla buluşturulmaya devam edecek.KYK Protokolü ile Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda barınmakta olan öğrenciler adına uygun görülecek ağaçlandırma sahalarına fidan dikileceğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Sadece ağaçlandırma alanlarında ormanlar tesis etmiyoruz, yurt binalarının bahçelerini de ağaçlandırıyoruz” dedi.KYK ormanlarının tesisinde toprak hazırlığı, projelendirme, fidan temini, dikimi, bakımı ve koruması ile alakalı her türlü gideri Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın karşıladığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu protokoldeki temel gayemiz yapılacak fidan dikimi etkinliklerine gençlerin de iştirakının sağlanmasıyla ağaç ve orman sevgisi ile yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde bir şuurun oluşturulmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.KYK ormanlarını tesisine ilişkin çalışmaların ağaçlandırma mevsimi olan 2016 yılı sonbahar döneminde başlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu “Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan 2016 yılı rakamlarına göre, ülkemiz genelinde KYK yurtlarında 442 bin 792 öğrenci barınıyor. OGM, imzalanan bu protokol çerçevesinde iklim ve toprak şartlarının müsait olduğu her ilimizde çalışma yaparak 4 bin 485 dekarlık alanda 337 bin 417 adet fidanı toprakla buluşturdu. 2017’de de eksikler tamamlanarak yurtlarda kalan her öğrencimiz için bir fidanı toprakla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.Her yıl yurtlarda kalmaya yeni başlayan öğrenciler adına da 5 yıl süresince fidan dikileceğini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yurtlarda kalan öğrencilerimizle birlikte ülkenin her tarafında KYK ormanlarının tesis edilmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.