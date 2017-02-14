Her öğrenciye bir fidan dikiliyor

Giriş : 14.02.2017 / 11:30:00

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) arasında imzalanan protokol ile KYK’larda kalan her öğrenci için bir fidan dikiliyor.