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Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için.10354
  • Giriş : 26.12.2016 / 14:17:00

Dagi'nin çocuklara özel hazırladığı sonbahar-kış pijama koleksiyonu, ince ve yumuşak dokusu ve eğlenceli tasarımlarıyla çocukların ilgi odağı oluyor.

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Ter emiciliği yüksek malzemelerin kullanıldığı koleksiyonda; geyik, kar tanesi ve yıldız gibi kış desenleri ön plana çıkıyor.

Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından Dagi, uzun kış gecelerinin vazgeçilmezlerinden uyku grubu ürünlerini çocuklarla buluşturuyor. Dagi, yüzde yüz doğal ve terletmeyen kumaşlar kullanılarak üretilen pijama koleksiyonuyla ailelerin tercihi oluyor.

Ekoseli desenler ön planda

Hem okulda hem de evde her tarza ve yaşa hitap eden seçenekler sunan Dagi, kış aylarının vazgeçilmezi ekoseli desenleri pijama koleksiyonunda buluşturuyor. Önden düğmeli modellerin yanı sıra tasarlanan kapüşonlu ve fermuarlı modeller çocuklar için hem şık hem de kolay bir alternatif sunuyor. Ter emiciliği yüksek olan malzemelerden üreilen ürünler kış aylarında çocukların hastalanmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Çocuklara rahat bir uyku

Dagi’nin eğlenceli tasarımlı uyku grubu ürünleri hem sağlamlık, hem de doğallık bakımından çocukların bu alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Erkeklere ve kızlara göre ayrı tasarımların yer aldığı koleksiyonda mavi, kırmızı, yeşil ve lacivert gibi çarpıcı renklerin yanı sıra uçuk pembe, krem gibi soft renkler de yer alıyor.

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