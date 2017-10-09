Her şey onun geleceği için
Tavsiye edilen ölçek ve öğün sayısı kullanılarak bu üründen tam verim alır, çocuğunuzun gelişimine katkı sağlarsınız. Aynı zamanda pratik kullanımı ile ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabileceğiniz bir alternatif olarak biliniyor.
Evolvia NutriPro, 0-13 yaş arası için hazırlanmış 3 farklı ürün sunuyor.
Evolvia NutriPro grubu, çocuğunuzun bulunduğu yaş grubuna uygun olarak dizayn edilmiş 3 farklı içeriği ile çocuğunuzun besin maddelerini sağlıklı bir şekilde karşılar.
Evolvia 1 bebeğinize anne sütünün yeterli gelmediği ya da sütün kesildiği v.b durumlarda; doğumdan itibaren, 6. ayı doldurana kadar kullanabileceğiniz bir mama olarak üretiliyor.
Yenidoğan bebekler için en sağlıklı besinin anne sütü olarak biliniyor. Evolvia 1 800 granne sütünün yeterli gelmediği durumlarda, bebeğinizin gelişimi için gerekli besin değerlerini alabilmesine yardımcı olmaktadır.
Evolvia 2, bebeğinize 6. aydan itibaren vermeye başlayıp, 3 yaşına kadar kullanabileceğiniz, devam sütü niteliğinde tasarlanmış bir üründür.
Bebekler altıncı aydan sonra ek gıdaya da başlar. Bebek ilk kez gıdaların tadını alacağı için bazı tadlara karşı tepkili olabilir. Çocuklarınızın bazı tadlara alışabilmesi için sabırlı olmanız gerekmektedir. Devam sütü niteliğindeki bu ürün ek gıdalara destekleyici olarak, besleyici ve doyurucu bir çözüm sunuyor. Evolvia 2800 gr büyük boy ve pratik kapaklı ambalajlarda üretilmiştir.
Evolvia NutriPro 3
3-13 yaş çocuk grubuna hitap eden, zengin ve besleyici bir içerikten harmanlanmış bir bileşimden oluşmaktadır. Bu içerik çocuğunuzun magnezyum, vitaminler, balık yağı gibi ibesin değerlerini almasını sağlar.
Yemek alışkanlığı konusunda sıkıntı çeken çocuklar arasında, ebeveynler arasında sıkça kullanılan bir çözüm sağlıyor.
Evolvia’dan, çocuklarınıza sağlıklı ve güvenli alternatifler
İleri yemek teknolojileri ışığında üretilmiş Evolviaürünlerinde gluten içermemektedir. İspanya’da dünyanın en prestijli laboratuvarlarından biri olan Ordesa Laboratuvarları’nda, bebek gıda ürünleri arasında belirlenen uluslararası kalite standartların gerektiği ölçülerdeüretilmektedir. Uzman doktorlar tarafından da önerilen bir marka olan bu ürün aynı zamanda; hemen bitmeyen 800 ve 1200 gramlık paketleri ve en uygun fiyatları ile satılmaktadır.
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