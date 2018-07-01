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'Herkes gider, genel başkan kalır'

'Herkes gider, genel başkan kalır'.16096
  • Giriş : 01.07.2018 / 09:00:00

CHP'de üst üste defalarca kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başında kalmaya devam ediyor.

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Habertürk TV'de 'Gerçek Fikri Ne?' programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmek istediği, ancak çalışma ekibinin bunu engellediği, çünkü kendi koltuklarından olmak istemedikleri söylentilerinin gerçek dışı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"GENEL BAŞKAN KALIR, ALT KADROLAR DEĞİŞİR"

"Ne istifa etmek istediğini söyledi, ne de istifasını isteyen kimse oldu. Her seçim sonrası memnun olmayanlar, kurultay ya da istifa isteyenler olabilir. Ancak genel başkanlar kalır, alt kadrolar değişir. Siyasette doğru olan tutum budur. Aşağıda birçok şeyi biz yaptık."

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