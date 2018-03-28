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Herkes mi Aldatır Endless Art Taksim'de

Herkes mi Aldatır Endless Art Taksim'de.20232
  • Giriş : 28.03.2018 / 11:19:00

Endless Art Taksim, sanatın farklı dallarına ev sahipliği yapıyor.

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Büyüyen Beşik

Nisan ayında da dopdolu bir programla sanatseverleri bekleyen Endless Art Taksim; 4 Nisan Çarşamba akşamı Metin Zakoğlu ve Damla Ersan’ın rol aldığı “Herkes mi Aldatır?” adlı oyunu sahnesinde ağırlayacak.

Sanat ‘ev’i Endless Art Taksim, İstanbul’un kalbi Taksim’de, sanatın farklı alanlarının aynı anda deneyimlendiği ve sanatseverlerin, gün sonunda ev sıcaklığında bir otelde konaklayabilecekleri bir kültür sanat merkezi olarak Endless Group tarafından hayata geçirildi. Sanatseverleri, hayata sanatla uyanmaya davet eden Endless Art Taksim, süreli sergilerden tiyatro, konser ve seminerlere, birbirinden farklı atölyelerden söyleşi, panel ve konferanslara coğrafyanın kültür sanat başkenti İstanbul’a yepyeni bir deneyim sunuyor.

Endless Art Taksim’de 4 Nisan 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30’da, Metin Zakoğlu ve Damla Ersan’ın rol aldığı “Herkes mi Aldatır?” adlı oyun sahnelenecek. Metin Zakoğlu’nun yazıp yönettiği oyun, aldatma ve aldatılma üzerine çarpıcı bir hikâye... 2010 yılında aynı isimle sinema filmi olarak çekilen oyun, “Kim daha dürüst, kim daha ahlaklı... Kadın mı, erkek mi?” sorusunu bu defa tiyatro sahnesinde yanıt arıyor.

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