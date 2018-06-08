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Herkes onu polis sanıyordu ama...

Herkes onu polis sanıyordu ama....26965
  • Giriş : 08.06.2018 / 09:21:00

Karakolda uzun namlulu silah ve çelik yelekle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan B.Ç.'nin polis olmadığı ortaya çıktı.

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İstanbul, Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çağlayan Polis Merkezi’nde fotoğraf krizi yaşandı. İddialara göre, karakol amirini tanıyan B.Ç. adlı kişi, polis merkezinde gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren B.Ç. bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, birçok kişi onun polis olduğunu düşündü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Karakol dışından gelen polisler bile, sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan B.Ç.’yi polis olarak tanıdı. Bir süre sonra sosyal medyadaki bu fotoğraflarla ilgili bilgi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a kadar ulaştı. Çalışkan, talimat vererek, bu kişinin kim olduğunun öğrenilmesini istedi. Çalışkan’ın talimatı üzerine ilçe emniyeti karıştı.

GİRİŞİ YASAKLANDI

Görevlendirilen ekipler, karakola giderek araştırma yaptı. B.Ç.’nin karakolda polis gibi davranıp davranmadığı araştırıldı. B.Ç.’nin Şırnak’ta askerlik yaparken bir çatışmada yaralandığını söyleyerek karakola girip çıkmaya başladığı iddia edildi. Karakol amirinin de B.Ç.’nin gazi olduğunu düşünerek fotoğraf çektirmesi için izin verdiği ileri sürüldü. B.Ç.’nin kendisini sorgulayan polise “Hatıra fotoğrafı çektirmek istedim” dediği öğrenildi. B.Ç.’nin karakola girişi yasaklanırken, sosyal medya sayfasına koyduğu tüm fotoğraflar da kaldırıldı.

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