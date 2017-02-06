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Herkese afet eğitimi veriliyor

Herkese afet eğitimi veriliyor.18776
  • Giriş : 06.02.2017 / 11:43:00

Esenler Belediyesi tarafından, olası afetlere karşı ilçe halkını bilinçlendirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü’nde anaokulu öğrencileri ve anneleri ile Dede Torun Merkezi'nde ilçenin çınarlarına afet bilinci eğitimi verildi.

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Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü, toplumda afet bilinci oluşması için eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ESKAT personeli tarafından, ilçe genelinde çocuklardan annelere, gençlerden yaşlılara kadar 7'den 70'e herkese afet bilinci eğitim veriliyor.

ANNELER VE ÇOCUKLARLA TAHLİYE TATBİKATI

Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü’nde eğitime katılan 60 anaokulu öğrencisi, anneleriyle birlikte hem eğlendiler hem de öğrendiler. Eğitimde, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, eşyaların sabitlenmesi ve çök-kapan-tutun yöntemi uygulamalı olarak öğretildi.

Tahliye tatbikatı ile biten eğitim sonunda toplanma alanında bir araya gelen annelere ve çocuklara, afet sonrası olumsuzluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi ve eğitici broşürler dağıtıldı.

DEDE TORUN MERKEZİ'NDE AFET EĞİTİMİ

ESKAT ekipleri, Dede Torun Merkezi'nde çınarlara da afet bilinci eğitimi verdi. Eğitimde dedelere, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, eşyaların sabitlenmesi ve çök-kapan-tutun yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Afet sonrasında toplanma alanlarının önemine değinilen eğitimde, dedelerden zaman zaman torunları ile birlikte toplanma alanları ilan edilen parklara gitmeleri ve bu alanlarda hem toplanma provası yapmaları hem de torunlarıyla oyun oynayarak keyifli vakit geçirmeleri istendi.

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