Herkese afet eğitimi veriliyor

Giriş : 06.02.2017 / 11:43:00

Esenler Belediyesi tarafından, olası afetlere karşı ilçe halkını bilinçlendirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü’nde anaokulu öğrencileri ve anneleri ile Dede Torun Merkezi'nde ilçenin çınarlarına afet bilinci eğitimi verildi.