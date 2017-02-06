Herkese afet eğitimi veriliyor
Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü, toplumda afet bilinci oluşması için eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ESKAT personeli tarafından, ilçe genelinde çocuklardan annelere, gençlerden yaşlılara kadar 7'den 70'e herkese afet bilinci eğitim veriliyor.
ANNELER VE ÇOCUKLARLA TAHLİYE TATBİKATI
Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü’nde eğitime katılan 60 anaokulu öğrencisi, anneleriyle birlikte hem eğlendiler hem de öğrendiler. Eğitimde, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, eşyaların sabitlenmesi ve çök-kapan-tutun yöntemi uygulamalı olarak öğretildi.
Tahliye tatbikatı ile biten eğitim sonunda toplanma alanında bir araya gelen annelere ve çocuklara, afet sonrası olumsuzluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi ve eğitici broşürler dağıtıldı.
DEDE TORUN MERKEZİ'NDE AFET EĞİTİMİ
ESKAT ekipleri, Dede Torun Merkezi'nde çınarlara da afet bilinci eğitimi verdi. Eğitimde dedelere, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, eşyaların sabitlenmesi ve çök-kapan-tutun yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı.
Afet sonrasında toplanma alanlarının önemine değinilen eğitimde, dedelerden zaman zaman torunları ile birlikte toplanma alanları ilan edilen parklara gitmeleri ve bu alanlarda hem toplanma provası yapmaları hem de torunlarıyla oyun oynayarak keyifli vakit geçirmeleri istendi.
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