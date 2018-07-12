Herkese inat Gülben Ergen'e aşkını ilan etti
Son evliliği ile magazin basınında sık sık yer alan Gülben Ergen, aradığı aşkı yapımcı Burak Törer ile buldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Törer, güzel şarkıcıya aşkını haykırdı.
Gülben Ergen’in yapımcı sevgilisi Burak Törer gece yarısı aşka geldi. Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, altına şu notu düştü: “Fütursuz saldırılarınız, yalan dolan haberleriniz karşısında her geçen gün daha da aşık oluyorum sevdiğim kadına.”
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Can Bonomo, Öykü Karayel ile evlendi
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evlendi.
Survivor Birsen, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti!
Survivor yarışmacısı Birsen, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti.
Haluk Levent'ten Barış Akarsu anısına konser
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Barış Akarsu anısına konser düzenledi.
Burak Özçivit'in babasından kötü haber!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, babasının yaşadığı kaza sonrası hemen hastaneye koştu.
Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem
Survivor şampiyonu Adem, bir önceki dönemden arkadaşı Sabriye'ye sitem etti.
Erkoçlar: Nereden suç işlediyse oradan asmalı
Rüzgar Erkoçlar, son dönem yaşanan çocuk cinayetlerine tepki gösterdi.