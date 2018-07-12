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Herkese inat Gülben Ergen'e aşkını ilan etti

Herkese inat Gülben Ergen'e aşkını ilan etti.16928
  • Giriş : 12.07.2018 / 09:55:00

Burak Törer, ele inat sevgilisi Gülben Ergen'e aşkını ilan etti.

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Son evliliği ile magazin basınında sık sık yer alan Gülben Ergen, aradığı aşkı yapımcı Burak Törer ile buldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Törer, güzel şarkıcıya aşkını haykırdı.

Gülben Ergen’in yapımcı sevgilisi Burak Törer gece yarısı aşka geldi. Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, altına şu notu düştü: “Fütursuz saldırılarınız, yalan dolan haberleriniz karşısında her geçen gün daha da aşık oluyorum sevdiğim kadına.”

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