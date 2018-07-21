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Heyecan başladı! KPSS yarın yapılacak

Heyecan başladı! KPSS yarın yapılacak.17576
  • Giriş : 21.07.2018 / 11:25:00

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı yarın yapılacak.

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Öğrencilerin heyecanla beklediği KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak.

KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

TRT

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