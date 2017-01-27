Facebook Twitter Rss

Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı

Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı.23683
  • Giriş : 27.01.2017 / 14:55:00

Hidayet Türkoğlu'ndan referandum ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde skandal yaratan kavgalarla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği ile ilgili ünlü isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım." dedi, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na seslendi.

Türkiye'de referandum öncesi spor camiasının ünlü isimleri, Anayasa Değişikliği konusunda ikiye bölündü. Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim, sosyal medyada 'Evet' ya da 'Hayır' tercihlerini takipçileriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kampanyaya "evet" dedi. "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım" ifadelerini kullanan Türkoğlu, ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na "Sen de var mısın?" diye sordu.

TÜRKİYE

TSK'dan Irak'a harekat: 57'si öldürüldü

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta büyük şok! Atiba sakatlandı

Beşiktaş'ta büyük şok! Atiba sakatlandı

Beşiktaşlı deneyimli oyuncu Atiba talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray denemek için 5 futbolcu getirdi

Galatasaray transfer konusunda atağa kalktı. Florya'ya 5 futbolcu birden getirildi.

 

Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım

Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gündemi meşgul eden Mehmet Ekici transferi hakkında konuştu.

Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!

Beşiktaş grubundan namağlup olarak çıktı!

Beşiktaş, Türkiye Kupası mücadelesinde rakibi Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

 

Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek

Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek

FETÖ soruşturması kapsamında devam eden operasyonlar futbol camiasına da sıçrıyor.

Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Caner'den Asena'ya: Akıl sağlığından yoksun

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya