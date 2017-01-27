Hidayet Türkoğlu referandum oyunu açıkladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde skandal yaratan kavgalarla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği ile ilgili ünlü isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım." dedi, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na seslendi.
Türkiye'de referandum öncesi spor camiasının ünlü isimleri, Anayasa Değişikliği konusunda ikiye bölündü. Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim, sosyal medyada 'Evet' ya da 'Hayır' tercihlerini takipçileriyle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kampanyaya "evet" dedi. "Büyüyen ve güçlü Türkiye için ben de varım" ifadelerini kullanan Türkoğlu, ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'na "Sen de var mısın?" diye sordu.
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