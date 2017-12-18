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Hikmet Karaman, Galatasaray için geldi

Hikmet Karaman, Galatasaray için geldi.13029
  • Giriş : 18.12.2017 / 15:11:00

Teknik adam Hikmet Karaman, Galatasaray için İstanbul'a geldi.

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Beşik Modelleri

Dün alınan yenilginin ardından bugün Galatasaray ile yollarının ayrıldığı açıklanan Igor Tudor'un görevine kimin getirileceği merak konusu oldu.

Ajansspor'un haberine göre; Hikmet Karaman'ın İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Deneyimli teknik direktörün uçak biletine ulaşıldı.

Galatasaray yönetiminde bazı isimlerin Hikmet Karaman isminde uzlaşma sağladığı belirtildi.

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