Hikmetyar'ın mal varlığı artık serbest!
Afgan mücahit lider Gulbeddin Hikmetyar'ın adı, listeden çıkartıldı ve mal varlığı üzerindeki dondurma kararı da kaldırıldı.
Karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Birleşmiş Milletler (BM), Afgan mücahit lider Gulbeddin Hikmetyar’a yönelik yaptırımlarını geçen şubatta kaldırmıştı. Afgan hükümetinin BM’den eylülde talep ettiği bu hamlenin ardından, Hikmetyar’ın ülkesine dönebilmesinin de yolu açılmıştı. 1996-97 yılları arasında ülkenin başbakanlığını da yapmış olan Hikmetyar, Taliban’ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından 1996’da Kabil’i terk etmek zorunda kalmış ve 2003’te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti.
DİĞER HABERLER
AP: Türkiye'ye kapıları kapatmayacağız!
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye kapıların kapatılmayacağını açıkladı.
Avrupa'dan geri vites!
Referandum sonuçları ile bir biri ardına skandal açıklamalarda bulunan Avrupa'dan geri vites geldi.
AB: Sonuçlara saygı duyuyoruz
Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye'deki referandum sonuçları için "saygı duyuyoruz
ABD, Türkiye'yi önlüyor!
Rus haber ajansından skandal bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ABD uçakları, Türk uçaklarını e