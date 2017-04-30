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Hikmetyar'ın mal varlığı artık serbest!

Hikmetyar'ın mal varlığı artık serbest!.16555
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:06:00

Birlemiş Milletler'in aldığı karar neticesinde Hikmetyar'ın mal varlığı üzerindeki dondurma kararı kaldırıldı.

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Afgan mücahit lider Gulbeddin Hikmetyar'ın adı, listeden çıkartıldı ve mal varlığı üzerindeki dondurma kararı da kaldırıldı.

Karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Birleşmiş Milletler (BM), Afgan mücahit lider Gulbeddin Hikmetyar’a yönelik yaptırımlarını geçen şubatta kaldırmıştı. Afgan hükümetinin BM’den eylülde talep ettiği bu hamlenin ardından, Hikmetyar’ın ülkesine dönebilmesinin de yolu açılmıştı. 1996-97 yılları arasında ülkenin başbakanlığını da yapmış olan Hikmetyar, Taliban’ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından 1996’da Kabil’i terk etmek zorunda kalmış ve 2003’te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti. 

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