Hıncal Uluç: Özbek, tepeden inme başkan
Hıncal Uluç,"Adamın işi Riva ile Florya'yı satmak, onu da satamadı, eline yüzüne bulaştırdı. 508 milyonluk anlaşmayı, 300 bin liraya kırdırmaya çalışıyor, onu da bozduramıyor. Bu adam Galatasaray'ın başkanı" dedi.
Dursun Özbek'in Galatasaray başkanı olabilecek seviyede olmadığını belirten Hıncal Uluç, "Dursun Özbek kim? Tepeden inme Galatasaray başkanı mı olur? 8 bin üye içerisinde sıralama yapsan, 7065. sırada gelir başkanlık için. Hangi kalitesi, hangi geçmişi, hangi tecrübesiyle G.Saray Başkanı oluyor? Tepeden inme başkan olunur mu?
Levent Nazifoğlu'nu saymıyorum zaten, o hiç yok. Hiçbir şey bilmeyen, Galatasaray'ı bilmeyen bir adamı getirdiler" diye konuştu.
Jan Olde Riekerink'e sert eleştiriler yapan Uluç, "Riekerink futbolu bilmiyor, bilmiyor adam kardeşim. Hadi Riekerink'i getirdin, bari yanına bir yardımcı getir. Ayhan Akman ne anlar? Galatasaray'da en nefret edilen adam anketi yapsınlar, Ayhan 1. olur. Ne başarısı var. O da Alp Yalman'ın arkadaşı" yorumunda bulundu.
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