Facebook Twitter Rss

Hindistan'da otobüs nehire düştü: 32 ölü

Hindistan'da otobüs nehire düştü: 32 ölü.18385
  • Giriş : 23.12.2017 / 11:38:00

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde feci bir kaza meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde katliam gibi kaza. Yeni Delhi'nin 375 kilometre güneyinde bulunan Sawai Madhopur bölgesinde yaşanan otobüs kazasında 32 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü hız yapan yolcu otobüsünün bir başka aracı sollamaya çalışırken köprüden nehre uçtuğu belirtildi.

Kaza sırasında Lalsot kentine giden otobüste kaç yolcunun bulunduğu bilinmezken bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

TRT

Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı

ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı

Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı

Moskova'da Rus ve İngiliz bakanların yaptığı toplantı olay yarattı.

ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik

ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik

Amerika Birleşik Devletleri'nden SDG ile ilgili açıklama geldi.

 

Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız

Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Suriye: Türk ve ABD askeri çekilsin!

Suriye: Türk ve ABD askeri çekilsin!

Suriye'den Türk ve Amerikan askerleri ile ilgili çağrı geldi.

 

Merkel neden Putin'i aradı?

Merkel neden Putin'i aradı?

Almanya Şansölyesi Merkel, Rus lider Putin ile görüşme yaptı.

BM'de olay sözler: Dünya satılık değil

BM'de olay sözler: Dünya satılık değil

Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada, ABD'ye meydan okudu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya