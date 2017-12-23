Hindistan'da otobüs nehire düştü: 32 ölü
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde katliam gibi kaza. Yeni Delhi'nin 375 kilometre güneyinde bulunan Sawai Madhopur bölgesinde yaşanan otobüs kazasında 32 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü hız yapan yolcu otobüsünün bir başka aracı sollamaya çalışırken köprüden nehre uçtuğu belirtildi.
Kaza sırasında Lalsot kentine giden otobüste kaç yolcunun bulunduğu bilinmezken bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
TRT
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