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Hindistan: Düşük yapayım diye beni dövdü

Hindistan: Düşük yapayım diye beni dövdü.21755
  • Giriş : 03.08.2018 / 12:16:00

Ceren Hindistan, Ümit Aslan ile yaşadığı ilişkiye dair önemli açıklamalar yaptı.

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Sepet Beşik

Güzel oyuncu Ceren Hindistan, iş adamı Ümit Aslan ile yaşadığı ilişki ve kızı Arya'nın yakalandığı hastalık hakkında açıklama yaptı. Hindistan, Aslan'dan yediği dayaklar sonucu çocuğunun bu duruma geldiğini öne sürdü.

- En büyük kıskançlığım, huzursuzluğum Arya'nın babasının arabalarını parçaladım. Hamileydim, evde yiyecek bir şey yoktu. Aradım, 'Sen bana ne yiyeceksin diye sormadan, nasıl arkadaşlarınla barbekü partisine gidersin? Eve gelip beni doyuracaksın' dedim. Sonra elimde anahtarla galeriye gittim. Dört tane arabayı çizdim. Sonra 1 ay otelde kaldım. Elinde silahla geldi, 'Antalya'yı terk edeceksin' dedi. Arkadaşlarımın isimleriyle otele girdim beni bulamasın diye.

- Hamilelik döneminde 7-8 defa dayak yedim. Bence çocuk düşsün diye yaptı. Kemerle dayak yedim. Yerlerde sürüklenerek dayak yedim. Karakola gitmeyeyim diye elimden çantam, cep telefonum alınarak galeride müdürlük yapan adamın evine kapattılar beni. Sabahın 5'inde kaçtım. Yüzüm tanınmayacak halde… Üstüm başım yırtık…

- Benim Instagram hesabımı kendi kullanıyordu. Beni dövüp, özür dilemek için çiçek gönderiyordu.Ben bir önceki ilişkimden kötü çıkmıştım. Ayrılık sonrası hemen gidip hemen evlenmişti. Benim tutunduğum ilk daldı. Aşık değildim, sevmeye çalıştım sevemedim. Gitmeye çalıştım, gidemedim de… Ne zaman ki çocuğu nüfusuna aldı ben Arya'yı alıp aileme kaçtım. Ben bilimsel yönünü bilmiyorum ama doktorlar 'Kızının yaşadığı problemlerin sebebi yaşadığın kötü hamilelik olabilir' dediler.

- 23. haftada 3 gün hareketsiz kaldı benim kızım. Ultrasona cevap vermedi. 6 ay oldu biz hastalığı atlatalı, 5 yıl içinde nüksetmezse bizim için bitmiş olacak. Biz hastaneye gittiğimizde kızıma 'Burası otel' dedim. Tansiyon ölçme aletine balon diyorduk. Ateş ölçme aletine alo alo diyorduk. Radyoterapi alıyor uyuya kalıyor. Kemoterapi alıyor yorgun düşüyor. Uyandırmaya çalışıyoruz. Bu hastalık kanlı idrarla ortaya çıkarmış. Arya da hiç öyle bir şey olmadı.

- Bir gece ateşlendi, doktora götürdüm 'Viral enfeksiyon' dediler. Sabaha karşı kustu. Arkadaşımı aradım. 'Karnı aç olduğu için dudaklarının rengi gitmiştir' dedi. Çorba yaptım. Sonra karnını ovalamaya başladım biraz uyuyalım mı diye. Tuğla gibi bir şey vardı. Hemen Arya'yı alıp hastaneye koştum, doktora… 'Bağırsak düğümlenmesi olabilir' dedi. Hamilelikten biliyorum ultrason 2-3 dakika sürer bırakırlar. Yarım saat baktılar. doktor beni başka bir yere yönlendirdi. Yukarıya çıktık. 'Sabah 08.00 gibi tekrar bakacağız' dediler. '10 cm'lik bir şey görüyorum. Bu çok normal bir şey değil' dediler. Biz karşı hastanenin hematoloji bölümüne gittik. Ne zaman ki tümörün boyutunu küçülttüler o zaman ameliyatla aldılar.

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