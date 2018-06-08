Hint devi, Türk şirketi bünyesine kattı!

Giriş : 08.06.2018 / 09:10:00

08.06.2018 / 09:10:00 Güncelleme : 08.06.2018 / 09:13:13

Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet aydınlatma ve elektrik aksam üreticilerinden biri olan Varroc, Türk şirketi bünyesine katmak istiyor.