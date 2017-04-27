Hipertiroidi kalbinizi vurabilir!
Türk Cerrahi Derneği tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Hipertiroidi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu” kapsamında 4 farklı branştan uzmanlar bir araya geldi. Endokrinoloji, Göz Hastalıkları, Nükleer Tıp ve Genel Cerrahi branşlarından konuşmacılar Hipertiroidi Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım hakkında bilgi verdiler.
Kalp Yetmezliğine yol açabilir!
Sempozyum nedeni ile açıklama yapan Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter kalbinde sürekli çarpıntı hisseden kişiler için uyarıda bulundu:
“Zehirli Guatr yani Hipertiroidi kalp kasını aşırı çalıştırarak “Kalp Yetmezliği”ne yol açabilir. Kalbinde sürekli çarpıntı diğer bilinen adı ile taşikardi hissedenler zaman geçirmeden bir Endokrin Uzmanı ya da Genel Cerrahi Uzmanına başvurmalı ve hipertiroidi olup olmadığını öğrenmelidir.”
Hipertiroidi’nin, tiroid bezinin aşırı çalışması sonucunda kanda tiroid hormonlarının artması ile ortaya çıkan bir tablo olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çifter belirtileri ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:
“Çarpıntı, aşırı terleme, titreme, çabuk sinirlenme, kilo kaybı, gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bazen gözlerde ileri doğru çıkma ve görme bozuklukları gelişebilmektedir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanıya varmak için Tiroid bezinin ultrason ve sintigrafik değerlendirilmesi, kanda tiroid hormon düzeyleri ölçülmesi ve gerekirse iğne biopsileri yapılması gerekebilir. Tedavi edilmediği taktirde kalp yetmezliğine kadar gidebilen ağır tablolara neden olabilir.
Günümüzde hipertiroidi tedavisi; ilaçla ve ilaca cevap alınamadığı durumlarda ameliyatla rahatlıkla yapılabilmektedir. Ameliyat edilemeyecek durumdaki hastalarda radyoizotopla tedavi denenebilir.”
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