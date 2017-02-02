Hipodroma 250 polisle baskın!
Kocaeli'de bulunan Kartepe Hipodromu'na 250 polisle düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda her yer tek tek aranıyor. Operasyona dronlarla destek verilirken dedektör köpeklerle atların bulunduğu bölümlerde de arama yapılıyor.
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