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Hırsız böyle görüntülendi

Hırsız böyle görüntülendi.13952
  • Giriş : 29.12.2017 / 17:14:00

Mersin yaşanan hırsızlık olayında çarpıcı görüntüler ele geçti.

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Büyüyen Beşik

Mersin'de meydana gelen soygun girişiminde kapı merceğine yerleştirilen kamera, şüpheli 4 kadını görüntüledi. Olay sonrası şüphelilerden biri yakalanırken 3'ünün de aradığı açıklandı.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacı ile apartmana giren 4 kadın, A.A.E.'ye ait eve girmek istedi. 2 kadın apartman içerisinde çevreyi gözetlerken, 2 kadın da bir süre uğraştıktan sonra evin kapısını açtı. Evin içerisinde para edebilecek değerli eşyalar arayan 2 kadın, bu sırada kapı merceğinde bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Evde eşya bulamayan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, evine hırsız girdiğini fark eden A.A.E. ise durumu polise bildirdi. Bunun üzerine evde inceleme yaparak çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı merceğine yerleştirilen kameraya incelemek üzere el koydu. Yapılan tespit çalışmalarının ardından şüphelilerden D.G. yakalanırken, diğer zanlıların M.G., K.G. ve D.G. her yerde aranıyor.

HÜRRİYET

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